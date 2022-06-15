Головне за день. Середа, 15 червня

Вибух у Чорнобаївці, удар по Миколаєву, Рамштайн-3 та дизайн нової воєнної марки. Яким запам’ятається 112-й день повномасштабної війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія перекинула в Україну додаткові БТГ і підрозділи задля посилення своєї армії.

Через великі втрати країна-агресор залучає до роботи з пораненими більше своїх медиків. Про ситуацію на фронті станом на 18.00 15 червня - в нашій новині.

У селі Чорнобаївка Херсонської області стався вибух, внаслідок якого постраждали місцеві жителі.

Вибух стався вранці в районі місцевого ринку, на той час встановити точну кількість постраждалих було неможливо, однак повідомлялося, що є загиблі та травмовані.

Унаслідок сьогоднішнього удару російської армії по Миколаєву постраждали, попередньо, 5 осіб.

"Ракета поцілила просто у багатоквартирний будинок, прошивши перекриття з четвертого по другий поверх включно. Чотири квартири зруйновані вщент", - йдеться у повідомленні пресслужби ОК "Південь". Серед п’яти постраждалих в найтяжчому стані літня жінка.

Артилеристи Нацгвардії завдали удару по устаткуванню радіолокаційної станції противника. Точку радіоелектронної боротьби (РЕБ) виявили та корегували вогонь по ній за допомогою безпілотника.

Російські окупанти використовують системи РЕБ як потужний асиметричний інструмент війни, який дозволяє нівелювати технічні переваги противника, оскільки без ефективного зв’язку сучасна армія воювати не може. РФ щороку витрачає на такі системи пів мільярда доларів.

Президент Володимир Зеленський у виступі перед обома палатами парламенту Чехії висловив думку, що Росію не цікавлять тільки наші Маріуполь, Сєвєродонецьк, Харків, Одеса і Київ. Вона націлена на величезний простір, від Варшави до Софії, від Праги до Таллінна.

"Російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб відкрити дорогу до інших країн, для підкорення інших народів. Про це відверто кажуть не тільки російські пропагандисти, а й російські державні посадовці", – заявив президент України. Підтвердження тому – погрози росіян офіційно скасувати визнання державної незалежності країн Балтії.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що на саміті лідерів країн НАТО, який відбудеться 28-30 червня в Мадриді, очікується виступ президента України Володимира Зеленського.

Глава Пентагону Ллойд Остін закликав міжнародних партнерів збільшити зусилля, щоб допомогти Україні захиститися від повномасштабного російського вторгнення.

Про це міністр оборони США заявив на початку засідання групи з підтримки України – Рамштайн-3, яке відбулося сьогодні. Остін подякував партнерам за надання значної безпекової допомоги Україні за підсумками попередніх зустрічей у форматі "Рамштайн". Водночас він наголосив, що не можна припиняти надання допомоги, адже, за його словами, ставки занадто високі. "Україна стикається з вирішальним моментом на полі бою", – наголосив він.

Після зустрічі глава Пентагону оголосив, що Україна отримає військову допомогу не лише від США, а й інших країн.

Зокрема Словаччина передасть Україні бойові гелікоптери серії "Мі" та ракетні боєприпаси. Хто ще і що саме – в нашій новині.

Посольство США оприлюднило кількість зброї, наданої Україні з початку широкомасштабного вторгнення РФ.

За майже 4 місяці війни президент США Джо Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки для України, загальною вартістю близько 4,6 млрд доларів.

Загалом США надали 220 тис. артилерійських снарядів, 50 млн патронів, 108 гаубиць, 75 тис. комплектів індивідуального захисту, 26 500 систем Javelin та інших протитанкових систем, 1400 зенітних систем Stinger. Що ще входило у військову допомогу – в новині.

Міністерство оборони України роз'яснило, куди звертатися рідним і близьким, якщо безвісти зник військовослужбовець чи цивільний.

У відомстві зазначили, що цим питанням займається Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. При ньому утворили Офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Щоб повідомити про зниклу людину, необхідно зателефонувати на "гарячу лінію" кол-центру 0 800 339 247 з понеділка по п’ятницю з 9:00-18:00. У суботу і неділю кол-центр працює у віддаленому режимі.

Інформацію також приймають у вигляді повідомлень на номер 095 896 0421 у Viber і Telegram.

Також для зв’язку з працівниками кол-центру можна скористатися електронною адресою: [email protected]

В Україні набув чинності закон про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

У Полтаві до 15 років тюрми засудили командира взводу "народної міліції ДНР", такі ж вироки отримали ще троє його підлеглих.

"Наприкінці лютого цього року чоловіки вступили до так званої "народної міліції" самопроголошеної "Донецької народної республіки" та служили в одному взводі на посадах командира взводу, гранатометника, помічника гранатометника та снайпера. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ і зброю", - розповіли в прокуратурі.

У складі незаконного збройного формування окупанти приїхали на територію Сумщини, де виконували накази російських командирів, а також пограбували підприємство та оселю місцевого мешканця.

Восьмий апеляційний суд Львова на засіданні 15 червня заборонив Соціалістичну партію України, яка існувала з 1991 року.

За визначенням Міністерства юстиції, ця партія є проросійською. Крім того, три останні керівники політсили, включно з сумнозвісним парламентарем Іллєю Кивою, робили антидержавницькі висловлювання. На думку правоохоронців, хоча Кива формально не керує партією з 2019, він все ще зберіг вплив на неї.

У Дії завершилося голосування щодо дизайну нової, третьої, воєнної марки Укрпошти - "Доброго вечора, ми з України". Більшість учасників опитування проголосувала за дизайн "Трактор, що тягне танк".

Паралельно тривало опитування в соцмережах Укрпошти.

Це вже третя воєнна марка – після "Русскій воєнний корабль, іді..." та "Русскій воєнний корабль... Всьо!"

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!