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У Міноборони розповіли, куди звертатися щодо пошуку зниклих безвісти бійців і цивільних

Цими питаннями займається Офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин при МінТОТ.

У Міноборони розповіли, куди звертатися щодо пошуку зниклих безвісти бійців і цивільних
Фото: Макс Требухов

Міністерство оборони України роз'яснило, куди звертатися рідним і близьким, якщо безвісти зник військовослужбовець чи цивільна людина.

У відомстві зазначили, що цим питанням займається Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. При ньому утворили Офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

"Уповноважений координує кол-центр з розшуку зниклих безвісти військовослужбовців і цивільних осіб. Він співпрацює з Національним Інформаційним Бюро при Мінреінтеграції, у питаннях інформації щодо зниклих безвісти", - пояснили в Міноборони.

В міністерстві зауважили - щоб повідомити про зниклу людину, необхідно зателефонувати на "гарячу лінію" кол-центру 0 800 339 247 з понеділка по п’ятницю з 9:00-18:00. У суботу і неділю кол-центр працює у віддаленому режимі. 

Інформацію також приймають у вигляді повідомлень на номер 095 896 0421 у Viber і Telegram. 

Також для зв’язку з працівниками кол-центру можна скористатися електронною адресою: [email protected]

Нагадаємо, з 24 лютого на телефон гарячої лінії уповноваженого ВР з прав людини надійшло понад 16,6 тис. звернень щодо пошуку зниклих безвісти українців.

В Україні створили чат-бот для пошуку зниклих під час війни "Знайди рідних". Схожий Telegram-бот запустили в Київській області поліція спільно з обласною військовою адміністрацією.

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