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У Полтаві до 15 років тюрми засудили командира взводу "народної міліції ДНР", - прокуратура

Такі ж вироки отримали ще троє його підлеглих.

У Полтаві до 15 років тюрми засудили командира взводу "народної міліції ДНР", - прокуратура
Фото: Полтавська обласна прокуратура

Командира взводу "народної міліції ДНР" та трьох його підлеглих, які воювали на Сумщині, засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

"Наймолодшому засудженому - 25 років, найстаршому - 49. Наприкінці лютого цього року чоловіки вступили до так званої "народної міліції" самопроголошеної "Донецької народної республіки" та служили в одному взводі на посадах командира взводу, гранатометника, помічника гранатометника та снайпера. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ і зброю", - розповіли в прокуратурі.

У складі незаконного збройного формування окупанти приїхали на територію Сумщини. Тут виконували накази російських командирів, чергували на блокпостах, здійснювали перевірки осіб і транспортних засобів. 

За інформацією прокуратури, також командир взводу спільно з російськими військовослужбовцями розграбував майно одного з підприємств, а помічник гранатометника – оселю жителя Сумщини.

Усіх 4 затриманих Октябрський районний суд Полтави визнав винними в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі в діяльності не передбаченого законом збройному формуванні. Двох зловмисників осіб визнано винними в порушенні законів та звичаїв війни.

Згідно з вироком, загарбникам призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього їхнього майна. 

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