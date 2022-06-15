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Велика Британія розглядає можливість відправити Україні більше протикорабельних ракет, – Reuters

Постачання керованих РСЗВ, які вже пообіцяла Велика Британія, відбудеться незабаром.

Велика Британія розглядає можливість відправити Україні більше протикорабельних ракет, – Reuters
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що країна розглядає можливість відправлення Україні ще більшої кількості озброєння.

Про це пише Reuters.

Бен Воллес запевнив, що постачання керованих РСЗВ, які Велика Британія пообіцяла Україні, відбудеться обов'язково. Окрім того, Лондон розглядає можливість надання більшої кількості озброєння, а саме протикорабельних систем типу Brimstone та додаткових протикорабельних ракет Гарпун.

"Важливо допомогти Україні замінити людей на передовий", – зазначив Воллес.

Міністр оборони додав, що Велика Британія передасть Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км високоточними ракетами.

Нагадаємо, 10 травня до Києва з візитом прибув міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським.

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