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Посольство США оприлюднило кількість зброї, наданої Україні з початку широкомасштабного вторгнення РФ

Загальна вартість допомоги за 112 днів війни складає близько 4,6 млрд доларів.

Посольство США оприлюднило кількість зброї, наданої Україні з початку широкомасштабного вторгнення РФ
Фото: visaglobal.com.ua

За майже 4 місяці війни президент США Джо Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки для України, загальною вартістю близько 4,6 млрд доларів.

Про це повідомило посольство США в Україні у Твіттері.

"Кожен пакет допомоги містить те, що потрібно українцям для захисту своєї країни", - відзначають в амбасаді.

Загалом США надали 220 тис. артилерійських снарядів 50 млн. патронів, 108 гаубиць, 75 тис. комплектів індивідуального захисту, 26 500 систем Javelin та інших протитанкових систем, 1400 зенітних систем Stinger.

Окрім того, у військову допомогу входили високомобільні артилерійські ракетні системи, безпілотні повітряні системи, контрбатарейні, контрмінометні та повітряні оглядові радари, броньовані багатоцільові машини, безпілотні судна берегової охорони, гелікоптери.

"Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити український народ тим, що йому необхідно для захисту своєї країни", - резюмували у диппредставництві.

Нагадаємо, Президент України в інтерв’ю німецькому виданню ZDF досить жорстко відповів на закиди президента США на початку червня про те, що він отримував попередження про війну від американського колеги і нібито відкидав їх. Він нагадав, що ще задовго до вторгнення просив діяти на випередження, застосовуючи превентивні заходи.

Перед тим радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Байдена, а також перерахував збройні потреби української армії для закінчення війни та вибиття армії окупантів за межі країни.

У травні повідомлялось, що президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні.

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