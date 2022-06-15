У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
У бою під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний (доповнено)
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
У районі Снігурівки на Миколаївщині відбувся повітряний бій з окупантами
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
Мешканців Миколаєва закликали зробити запаси води
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чорнобаївці стався вибух, є загиблі та травмовані, - ЗМІ

Наразі встановити точну кількість постраждалих неможливо

У Чорнобаївці стався вибух, є загиблі та травмовані, - ЗМІ
Чорнобаївка (ілюстративне фото)
Фото: CNN

У селі Чорнобаївка Херсонської області стався вибух, внаслідок якого постраждали місцеві жителі.

Про це повідомляє "Суспільне".

Місцеві мешканці інформували, що вибух стався вранці в районі місцевого ринку. Наразі встановити точну кількість постраждалих неможливо. Однак, повідомляється, що є загиблі та травмовані.

"У Чорнобаївці зранку в районі місцевого ринку стався вибух. Є загиблі та травмовані, кількість уточнюється, повідомили місцеві жителі", -  йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на території аеродрому "Чорнобаївка" окупанти намагалися облаштувати базу. На цій локації  українські сили громили їх уже декілька разів. Уперше ворожа техніка в Чорнобаївці була знищена ще 27 лютого.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Чорнобаївка увійде в історію воєн: "Це - місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю, такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також