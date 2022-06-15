У Чорнобаївці стався вибух, є загиблі та травмовані, - ЗМІ

У селі Чорнобаївка Херсонської області стався вибух, внаслідок якого постраждали місцеві жителі.

Про це повідомляє "Суспільне".

Місцеві мешканці інформували, що вибух стався вранці в районі місцевого ринку. Наразі встановити точну кількість постраждалих неможливо. Однак, повідомляється, що є загиблі та травмовані.

"У Чорнобаївці зранку в районі місцевого ринку стався вибух. Є загиблі та травмовані, кількість уточнюється, повідомили місцеві жителі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на території аеродрому "Чорнобаївка" окупанти намагалися облаштувати базу. На цій локації українські сили громили їх уже декілька разів. Уперше ворожа техніка в Чорнобаївці була знищена ще 27 лютого.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Чорнобаївка увійде в історію воєн: "Це - місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю, такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди".