​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, - CNN

Якщо ж Росії вдасться закріпитися на захоплених територіях, Путін почне використовувати їх як плацдарм для подальшого наступу.

Представники західних розвідслужб припускають, що війна Росії проти України досягла критичної стадії, яка може визначити результат конфлікту.

Про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, західні чиновники розглядають три основні сценарії Кремля:

Перший з можливих сценаріїв: Росія поступово захоплюватиме нові території Луганської та Донецької областей.

Другий сценарій: якщо жодна зі сторін не матиме змоги просуватися, війна в позиційній фазі триватиме місяцями чи навіть роками, з великими втратами для обох сторін та наслідками для світової економіки.

Третій сценарій, який вважають найменш ймовірним, - що Росія скоригує свої цілі, заявить, що нібито досягла мети і спробує підготувати грунт для завершення бойових дій.

Якщо ж Росії вдасться закріпитися на захоплених територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати їх як плацдарм для подальшого наступу вглиб України.

Західні чиновники вважають, що РФ у боях на сході України перебуває у вигідніших умовах виключно за рахунок переваги у кількості живої сили. Однак, після важких боїв з великими втратами з обох боків може відчуватися нестача особового складу.

Росія зазнала втрат до третини своїх сухопутних військ, однак намагатиметься добиватися нових успіхів, не проводячи загальну мобілізацію, яка вважається для Путіна політично небезпечним кроком. При цьому офіційні особи США та інших західних країн не бачать жодних ознак того, що прихильність Путіна до ведення дорогої війни слабшає.

Нагадаємо, Росія вже втратила внаслідок повномасштабної війни в Україні 32 750 солдатів.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький зазначив, що Росія не відмовилася захопити всю Україну. Оскільки українські бійці зірвали ворожий план бліцкригу із захоплення Києва, Харкова та Одеси, основні зусилля загарбники зосередили на східних областях.

На війні РФ застосувала 103 батальйонно-тактичні групи. Ще майже чотири десятки перебувають у резерві. Це означає, що країна-агресор має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України.