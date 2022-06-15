Українські воїни успішно відбили штурмові дії ворога, зокрема в Сєвєродонецьку, – Генштаб ЗСУ

Росіяни намагаються наступати за кількома напрямками і завдають авіаударів.

Розпочалась 112 доба героїчного протистояння українського народу воєнному вторгненню Росії.

На Волинському і Поліському напрямках до семи батальйонів білоруських військ зосереджуються на розвідці та інженерному обладнанні позицій. Загроза ракетних і авіаударів з білоруської території зберігається, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сопич, Баранівка, Уланове та Бачівськ Сумської області. Повітряну розвідку з БпЛА росіяни влаштували поблизу Середино-Буди на Сумщині.

"На Харківському напрямку підрозділи противника, за підтримки вертольотів армійської авіації, намагалися не допустити подальшого просування наших військ до Державного кордону. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Перемога, Руська Лозова, Стара Гнилиця, Байрак, Верхній Салтів та Замулівка. Завдав авіаудару неподалік Мосьпанового. Тривають бої в районі населеного пункту Рубіжне", – заявили в Генштабі.

На Слов’янському напрямку основні зусилля Росія зосереджує на продовженні наступу на Слов’янськ. Окупанти обстріляли з артилерії Шевелівку, Вірнопілля, Грушуваху, Нову Павлівку. Авіадуару ворог завдав неподалік Гусарівки. Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії тривають.

На Донецькому напрямку ворог цинічно обстріляв з артилерії населені пункти Устинівка, Тошківка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Антонівка та Кам’янські Дачі.

На Лиманському напрямку окупанти активних дій не вели. Вчинили артилерійські обстріли цивільної інфраструктури неподалік Сидорового, Маяків та Закітного.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював вогневий вплив по наших позиціях з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.

Українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку та Тошківці, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог вів артобстріли наших позицій в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Авіаудар армійської авіації зафіксовано поблизу Устинівки.

Наступ противника, завдяки діям наших воїнів, у районі Миколіївки захлинувся. Ворог зазнав втрат та відійшов. Перегруповується для поновлення наступу. Використовуючи результати вогневого ураження, росіяни здійснили штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції. Продовжують штурмові дії в районі Врубівки, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку захисники України відбили наступ у районі населеного пункту Шевченко. Ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Іль’їнка, Мар’їнка, Антонівка, Червоне та Новосілка. Завдав авіаудару неподалік Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв населені пункти Тополине, Лепетиха, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупареве. Завдав авіаудару поблизу Князівки.

"Російський агресор і надалі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії КРМБ типу “Калібр”", – додали в Генштабі Збройних сил України.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти наступають, аби відтіснити ЗСУ від лінії фронту на північний схід від Харкова.