Окупанти наступають, аби відтіснити ЗСУ від лінії фронту на північний схід від Харкова, – ISW

Військове керівництво Росії розглядає варіанти збільшення наявного резерву призовників, щоб компенсувати втрати особового складу в Україні, які зростають.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Окупанти продовжують боротьбу за контроль над промисловим підприємством “Азот”. Вони зруйнували всі мости між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, щоб ізолювати захисників, які залишилися в місті, від критично важливих комунікацій.

Російські війська продовжують підготовку до наступальних дій на південний схід від Ізюму і на захід від Лиману в напрямку Слов'янська.

Війська РФ продовжують наступ на схід від Бахмута в районі траси Т1302, щоб перерізати українські комунікації на Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

Окупанти продовжили наступальні операції з відтиснення українських військ від лінії фронту на північний схід від Харкова.

Українські контратаки змусили росіян на південній осі зайняти та зміцнити оборонні позиції, додали аналітики.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що російські окупанти намагаються посилити свої підрозділи при штурмі Сєвєродонецька.