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У сервісних центрах МВС посвідчення водія можна обміняти на документ єврозразка

Для обміну потрібно надати три документи.

У сервісних центрах МВС можна обміняти посвідчення водія на документ європейського зразка.

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС України.

Так, українське посвідчення водія адаптоване до документів Європейського Союзу.

“Наразі замість піктограм, приміром, окуляри, на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені”, – йдеться у повідомленні.

Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Для обміну посвідчення водія необхідно надати: 

  • паспорт;
  • копію ІПН;
  • посвідчення водія.

Нагадаємо, після запуску послуги обмін водійських посвідчень можна буде здійснити лише в підрозділах державного підприємства “Документ”.

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