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За добу росіяни завдали ударів по 11 населених пунктах Донеччини

Є загиблі та поранені.

За добу росіяни завдали ударів по 11 населених пунктах Донеччини
Обстріли Донеччини
Фото: Національна поліція

Окупанти обстрілювали Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією. Серед постраждалих населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар Світлодарськ, Красногорівка, Удачне, Максимільянівка, Галицинівка, Миколаївка, Долинівка. Є вбиті та поранені мирні жителі, повідомляє МВС на офіційному Telegram-каналі.

Загалом руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти - 31 житловий будинок, адмінбудівля Вуглегірської ТЕС, залізничне полотно, автомобіль «швидкої допомоги», лінії електропередач тощо. Два авіаудари надзвуковими ракетами класу «повітря-земля» типу х-22 «Буря» ворог наніс по селу Миколаївка Покровського району. Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків. Без світла залишилися Бахмут і Красногорівка.

"Поліція Донецької області та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ", - додають в МВС.

Крім того, тривають бої за Сєвєродонецьк, відбулись обстріли Зеленодольська і Харкова.

Також, 12 червня повідомлялось, що у Бахмуті затримали російську шпигунку.

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