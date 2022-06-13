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​Новий посол України в Польщі розпочав дипломатичну місію у Варшаві

Василь Зварич подякував Польщі за солідарність та підтримку України.

​Новий посол України в Польщі розпочав дипломатичну місію у Варшаві
Василь Зварич
Фото: twitter.com/Vasyl_Zvarych

Новий посол України в Польщі Василь Зварич розпочав свою дипломатичну місію у Варшаві.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Вітання з Польщі! Ми прибули рішуче працювати 24/7 для зміцнення українсько-польської дружби! Разом з Польщею ми сильніші й разом обов'язково переможемо! Дякуємо за солідарність та підтримку України", – написав Зварич у твіттері.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України в Польщі та призначив на цю посаду Василя Зварича. Відповідні укази №№43/2022 та 44/2022 розміщено на сайті Офісу президента.

Дещиця був послом у Польщі з 2014 року. 

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