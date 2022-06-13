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Для наступу на Донбасі російські війська продовжать спроби форсувати Сіверський Донець, - британська розвідка

Ключовий 90-кілометровий центральний сектор російського фронту лежить на захід від річки.

Для наступу на Донбасі російські війська продовжать спроби форсувати Сіверський Донець, - британська розвідка
Потрощена техніка окупантів після спроби переправи через Сіверській Донець
Фото: defence-ua.com

У найближчі місяці форсування річок, ймовірно, стане одним з найбільш важливих визначальних чинників у ході війни Росії проти України.

Про це повідомляє британська розвідка.

"На вихідних триває бій під Сєвєродонецьком. Протягом найближчих місяців операції переправи через річку, ймовірно, будуть одними з найважливіших визначальних факторів під час війни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ключовий 90-кілометровий центральний сектор російського фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

"Щоб досягти успіху в поточній оперативної фазі наступу на Донбас, Росії доведеться або завершити амбітні флангові дії, або здійснити штурм переправи через річку", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії нагадали, що українським силам доводилося підривати мости перед тим, як вони відступили, тоді як Росія намагалася створити складну координацію, необхідну для успішного великомасштабного переходу через річку під вогнем.

Нагадаємо, раніше в травні під час спроби форсувати Сіверський Донець Росія втратила 485 з 550 військових 74 бригади. Також під час цієї масштабної спроби переправи, що відбулася 11 травня, було ушкоджено понад 80 одиниць російської техніки.

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