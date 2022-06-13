Окупанти обстріляли з мінометів Сумську область: зафіксовано понад 30 вибухів

Уранці 13 червня російська армія знову обстріляла прикордонні райони Сумської області.

По Есманській громаді близько 6 години ранку було три "приходи" з міномету. Після 7 години зафіксували ще близько 30 вибухів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Телеграм-каналі.

Вогонь був з території Росії.

"Постраждалих та руйнувань – попередньо немає, інформація уточнюється", – зазначив Живицький.

Нагадаємо, російські війська обстрілюють Сумщину зі своєї території фактично щоденно. Обстрілів зазнає і Чернігівська область. За оцінкою Генштабу, ударних угруповань для повторного наступу за цими напрямками окупанти не сформували.