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Росія знов обстріляла Сумську область, постраждалих немає

Зранку ворог почав обстрілювати Миропільську громаду, а після обіду було ще три вибухи на території Білопільської.

Росія знов обстріляла Сумську область, постраждалих немає
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Російські війська знову обстріляли Сумську область, постраждалих немає.

Про цеповідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомету. Ближче до 14 години було ще 3 вибухи на території Білопільської громади", - написав Живицький у телеграм-каналі.

За його словами, жертв і руйнувань немає.

Нагадаємо, вчора окупанти скинули на Сумщину з безпілотника бомби та обстріляли з артилерії.

10 червня внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини загинула людина. Окупанти гатили з мінометів та важкої артилерії.

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