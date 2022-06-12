Росія знов обстріляла Сумську область, постраждалих немає

Зранку ворог почав обстрілювати Миропільську громаду, а після обіду було ще три вибухи на території Білопільської.

Російські війська знову обстріляли Сумську область, постраждалих немає.

Про цеповідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомету. Ближче до 14 години було ще 3 вибухи на території Білопільської громади", - написав Живицький у телеграм-каналі.

За його словами, жертв і руйнувань немає.

Нагадаємо, вчора окупанти скинули на Сумщину з безпілотника бомби та обстріляли з артилерії.

10 червня внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини загинула людина. Окупанти гатили з мінометів та важкої артилерії.