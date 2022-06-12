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Росія намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, - Генштаб ЗСУ

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Росія намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, - Генштаб ЗСУ
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

На Сєвєродонецькому напрямку Росія застосовує ствольну та реактивну артилерію. Намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. 

“На ВолинськомуПоліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін.

На останньому російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, а також цивільної інфраструктури в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області”, - повідомили в Генштабі.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, намагається покращити тактичне положення, продовжує удосконалення інженерного обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук.

Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки.

Безуспішно вів штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне.

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі  штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Здійснював вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріли наших підрозділів. Здійснює заходи з підготовки до наступу.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали.

При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування.

На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати обстріли підрозділів Сил оборони.

Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

Нагадаємо, внаслідок ворожого ракетного удару по Тернопільській області постраждали 22 людини. Атака відбулася о 21:46 по обʼєктах військової та цивільної інфраструктури в Чорткові, де не було жодної зброї.

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