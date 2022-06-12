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Посол України в Німеччині закликав передати українській армії БМП Marder

Посол Мельник нагадав уряду Німеччини, що триває 109 день російської винищувальної війни.

Посол України в Німеччині закликав передати українській армії БМП Marder
Фото: EPA/UPG

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав уряд країни передати українській армії бронетехніку.

Про це Андрій Мельник повідомив у Twitter.

“Чому ви відмовляєте українській армії в цих бронетранспортерах Marder, доступних одразу в Rheinmetall, а Україна на Донбасі стікає кров’ю на очах?” - написав Андрій Мельник.

Раніше повідомлялось, що німецький збройний концерн Rheinmetall модернізує 100 БМП Marder, які в минулому перебували на озброєнні Бундесверу. Компанія готова негайно поставити українцям декілька готових БМП, однак рішення – за федеральним урядом. 

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