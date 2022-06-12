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Росія - агресор: у Чехії відповіли на заклик Макрона "не принижувати РФ"

Міністр також додав, що передача зброї в Україну підтримує безпеку Чехії.

Росія - агресор: у Чехії відповіли на заклик Макрона "не принижувати РФ"
Фото: tsn.ua

Президент Франції Емануель Макрон не дуже розуміється у ситуації, коли просить "не принижувати Росію". Оскільки президенту РФ байдуже, як його країну сприймають на Заході.

Про це заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, повідомляють Ceske Noviny.

"Росія - агресор, і ми не повинні брати до уваги ні приниження, ні не приниження. Макрон, напевно, не дуже добре розуміється на питанні, Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході", - сказав він.

Міністр також додав, що передача зброї в Україну підтримує безпеку Чехії щодо агресивних намірів РФ.

"Ми можемо зберігати зброю на складі тут або вона може допомогти в Україні. До того ж більші та добре оснащені країни ЄС, такі як Німеччина, могли б бути більш активними у постачанні зброї Україні", - резюмував глава МЗС Чехії.

Нагадаємо, Макрон під час спілкування з журналістами заявив, що Путін "зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії". Президент Франції додав, що Росію не слід "принижувати... щоб у день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід дипломатичними засобами".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву Макрона. Кулеба написав, що "заклики уникнути приниження Росії можуть тільки принизити Францію та кожну іншу країну, яка до цього закликала б. Тому що Росія принижує себе сама".

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