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Довіряти Путіну в питанні відкриття портів, – це бути камікадзе, – міністр сільського господарства Німеччини

Для експорту необхідні військові гарантії. 

Довіряти Путіну в питанні відкриття портів, – це бути камікадзе, – міністр сільського господарства Німеччини
Фото: Укрінформ

Україні не можна довіряти президенту РФ у його заявах щодо безпечного проходу для зернових суден із українських портів. Таку точку зору висловив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, пише Euractiv.  

Після зустрічі з українським колегою Миколою Сольським Оздемір сказав, що поділяє скептицизм України відносно російських обіцянок.

"Довіра обіцянкам Путіна без надійних та ефективних військових гарантій для України – це шлях камікадзе", – вважає він. 

Міністр зазначив, що допоки РФ блокує морський шлях, потрібно використовувати всі можливі інші варіанти: дороги, залізницю, Дунай. Водночас він підкреслив, що навіть максимальне використання залізниці, автошляхів та річкового транпспорту не вирішить проблему.

Нагадаємо, крім того, що окупанти крадуть та вивозять українське зерно, вони блокують порти, що унеможливлює постачання. Експорту чекають близько 22 млн тонн зерна.

За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що допомогти в експорті могли б конвої третіх країн. Йдеться про супровід кораблів із зерном з конвоями флоту інших держав. 

Європейська комісія ухвалила рішення про створення транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

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