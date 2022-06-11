ОАЕ стали притулком для російських олігархів, - The Guardian

Активісти й політики закликають внести Об'єднані Арабські Емірати в "чорний список" через нездатність боротися з "брудними грошима" і забезпечити дотримання санкцій, накладених на РФ.

Після накладення санкцій на Росію Об'єднані Арабські Емірати стали притулком для російських приватних літаків, суперяхт і "брудних грошей" олігархів, повідомляє The Guardian.

Активісти й політики закликали внести ОАЕ в "чорний список" через нездатність країни боротися з потоком "брудних грошей" і забезпечити дотримання санкцій, накладених на російських олігархів.

Фінансист та критик режиму Володимира Путіна Білл Браудер, заявив, що "Дубай довгий час був безпечним місцем для брудних грошей. Тепер він має бути внесений до фінансового чорного списку, і його лідери не повинні тут вітатися".

Він додав, що вторинні санкції мають бути накладені на ОАЕ, якщо держава не надасть допомоги країнам, які мають активи олігархів.

Американське ФБР під час розслідування теми активів олігархів виявило, що слід часто веде до Об'єднаних Арабських Еміратів. Там також спостерігається сплеск купівлі нерухомості росіянами. Так, у звіті агентства нерухомості Дубая йдеться, що покупки зросли на 67% за перші три місяці цього року.

Тим часом офіційні особи ОАЕ не вважають, що їхня країна має застосовувати санкції, розроблені іншими, але наполягають на тому, що працюють над усуненням проблем.

До речі, ОАЕ утрималася під час голосування щодо резолюції Ради безпеки ООН, яка засуджує вторгнення Росії в Україну.

У травні було опубліковано розслідування витоку даних про власність у Дубаї, яке виявило численних власників нерухомості, котрих обвинувачують або вони є засудженими за злочини чи підпадають під міжнародні санкції. В перелік потрапили особи, близькі до керівництва Кремля.

Нагадаємо, в березні ОАЕ скасували візи для українців, а міжнародний мистецький ярмарок Art Dubai заявив, що перерахує 25% від усіх проданих квитків на допомогу українським біженцям, які втратили домівки через війну з Росією.