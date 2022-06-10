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У Нідерландах закінчився суд щодо МН17, вердикт очікується наприкінці року

Рішення очікують у листопаді або грудні 2022 року.

У Нідерландах закінчився суд щодо МН17, вердикт очікується наприкінці року
На месте крушения самолета Boeing 777 малайзийского рейса MH17 Arilines, 19 июля 2014.
Фото: EPA/UPG

Завершилися судові розгляди в справі про аварію літака "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 і був збитий у небі над Україною 17 липня 2014 року.

Про це повідомила спільна слідча група (JIT), яка розслідує аварію.

"Сьогодні був останній день судового розгляду з MH17. Вердикт має бути винесений у листопаді або грудні 2022 року. Точку зору прокуратури можна прочитати тут (англійською та голландською мовами)", - повідомляється у твіттері JIT.

Як відомо, суд розпочався 9 березня 2020 року.

У травні цього року після чергового відновлення слухань суддя Гендрік Стейнгаус анонсував завершення публічної стадії судового розгляду справи на 10 червня, після чого судова колегія має піти в закриту стадію для ухвалення рішення.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий у небі над окупованою проросійськими бойовиками частиною Донеччини 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули.

Причини катастрофи розслідує спільна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії. У вересні 2016 року група оприлюднила висновок, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53 зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Окрім того, уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини позов проти Росії за її роль у збитті літака.

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