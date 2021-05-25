У Нідерландах судове засідання проведуть на місці реконструкції літака МН17

У Нідерландах 26 травня о 10:00 за місцевим часом відбудеться виїзне судове засідання на місце реконструкції літака рейсу МН17.

Як повідомляє Укрінформ, засідання відбудеться на військовій авіабазі Гілзе-Ріен, де буде проведено огляд реконструкції збитого МН17. Також на авіабазі зберігаються усі зібрані на місці трагедії уламки літака.

Варто зазначити, що через те, що засідання проходитиме на військовій авіабазі, присутніми можуть бути лише учасники процесу та невелика група журналістів. Усі інші можуть стежити за процесом через пряму трансляцію.

Як повідомляє агентство, сторона обвинувачення під час судового засідання 21 травня попросила оглянути праву та ліву частини кабіни літака рейсу МН17, щоб порівняти пошкодження. Адже, за версією нідерландських та бельгійських експертів, ракета "земля-повітря" потрапила в лівий бік літака рейсу МН17. Захист Пулатова попросив надати їм письмовий варіант затвердженого судом порядку огляду реконструкції літака.

Під час засідання суд повідомив, що було повторно опитано експертів з російського концерну "Алмаз-Антей" , а також нідерландських та бельгійських фахівців. Це був спільний допит експертів.

Розгляд по суті справи про збитий над Донбасом літак рейсу МН17 Окружний суд Гааги розпочне 7 червня.

Нагадаємо, що літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту, 298 осіб, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Україна очікує, що суд може тривати декілька років.