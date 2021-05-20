У Росії колишній польовий командир "ДНР" Безлер виграв суд у Bellingcat

Суд у російському Санкт-Петербурзі зобов’язав розслідувачів Bellingcat виплатити 340 тисяч рублів (4,6 тисячі доларів) "моральної шкоди" колишньому ватажку бойовиків "ДНР" Ігорю Безлеру.

Про це повідомляє об'єднана пресслужба міських судів.

Безлер вимагав від Bellingcat спростування публікацій, які опираються на перехоплені СБУ переговори у справі про збиття літака Malaysia Airlines над Донбасом. В статтях йдеться про те, що саме люди Безлера могли повідомити про боїнг російським військовим, прийнявши його за український військовий літак.

Безлер наполягав на виплаті компенсації в півмільйона рублів, але суд суму знизив.

Нагадаємо, що Безлер (на прізвисько "Бєс") керував горлівськими бойовиками з весни по осінь 2014 року. 1 листопада 2014 року один з ватажків бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) повідомив, що Безлер "подав у відставку і пішов у запас, перебуває на Кримському півострові". За день до цього Генеральна прокуратура України оголосила Безлеру й Гіркіну підозри в умисних вбивствах і тортурах.

Пасажирський літак "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що слідував рейсом МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна слідча група 28 вересня 2016 року в Нідерландах представила результати кримінального розслідування причин катастрофи. Згідно з висновками JIT, авіалайнер рейсу МН17 збито ракетою серії 9M38, запущеної з самохідної вогневої установки "Бук" з сільськогосподарського поля в районі селища Первомайське.

Цей район на той момент перебував під контролем проросійських сепаратистів. З розслідування випливає, що "Бук" було доставлено в Україну з Російської Федерації. Після того, як установку використали для атаки на авіалайнер рейсу МН17, він знову повернувся на територію РФ.