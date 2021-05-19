Фото: uz.gov.ua

"Укрзалізниця" завершила дворічну реконструкцію 150-річного вокзалу в Хусті.

Про це повідомляється на сайті компанії.

В ході реконструкції перепланували приміщення, укріпили стіни, замінили підлогу. На даху вклали металочерепицю.

Також замінено вікна, двері, мережу силового електрообладнання й оновлено систему електроосвітлення, влаштовано нові системи вентиляції, гучномовного зв’язку, внутрішні та зовнішні мережі водопостачання й водовідведення, пожежної сигналізації та оповіщення.

Фото: uz.gov.ua

Фото: uz.gov.ua

Крім того, у Хусті відремонтували посадкові платформи, поряд із будівлею вокзалу з’явилася автостоянка, з урахуванням побажань та за безпосередньої участі працівників станції впорядковано прилеглу територію.

"Остання реконструкція тут проводилася близько 90 років тому. Технічний стан та естетичний вигляд будівель вимагав ґрунтовного ремонту, який ми зробили менш ніж за два роки. Сподіваюсь, що це буде вагомим вкладом нашої компанії в розвиток туристичного потенціалу міста та регіону... Наразі разом з колегами розглядаємо можливість збільшення кількості поїздів до станцій Хуст і Солотвино", - сказав в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

Нагадаємо, що станція Хуст була відкрита у 1872 році в складі першої закарпатської залізниці Сату-Маре — Королево — Буштино.