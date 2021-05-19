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Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення"

Фінал "Євробачення-2021" відбудеться 22 травня.

Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення"
Фото: EPA/UPG

Український гурт Go_A із піснею "Шум" вийшов у фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2021”.

Про це повідомляє "Суспільне".

До фіналу також пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.

Другий півфінал конкурсу відбудеться у четвер, 20 травня. Фінал "Євробачення-2021" відбудеться 22 травня.

Нагадаємо, гурт Go_A став переможцем на національному відборі в 2020 році, але через коронавірус Євробачення не відбулося, і за гуртом залишили право представляти Україну на конкурсі в 2021 році.

На початку березня було представлено конкурсну версію пісні "Шум" та новий відеокліп.

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