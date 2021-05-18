Окупанти на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ з житлових кварталів, - штаб ООС

17 травня збройні формування РФ обстріляли позиції ЗСУ з мінометів безпосередньо з житлових кварталів Донецька та його передмістя.

Українська сторона СЦКК повідомляє про використання окупантами практики ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Не зважаючи на те, що такі дії суперечать нормам Міжнародного гуманітарного права, наражають на небезпеку як мирних мешканців та несуть загрозу руйнування критичних об’єктів інфраструктури, найманці країни-агресора цинічно нехтують нормами важливої міжнародної угоди", - йдеться у повідомленні.

Так, увечері 17 травня збройні формування РФ здійснили обстріл позицій підрозділів ЗСУ у районі населеного пункту Піски з мінометів калібру 82 та 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька та його передмістя.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"В якості місць вогневих позицій для мінометів, окупанти обрали майданчики та двори поруч з житловими будинками, а один з мінометів розташували у безпосередній близькості від Донецької Міської клінічної лікарні №21", - сказано у повідомленні.

Українська сторона вважає, що проросійські найманці мали на меті спровокувати підрозділи ЗСУ на відкриття вогню у відповідь.

Водночас, обстріли з боку окупантів, супроводжувалися фейковими інтенсивними інформаційними "вкидами" зі звинуваченнями в обстрілах українських військових, мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку цієї доби, 18 травня, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації.