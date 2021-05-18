Мінреінтеграції підписало угоду про фінансування кримськотатарського дитячого каналу "ЛЯЛЄ"

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за результатами закупівель підписало угоду з кримськотатарським дитячим каналом "ЛЯЛЄ" на створення та поширення інформаційного продукту кримськотатарською та, за потреби, іншими мовами для дітей.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Вартість угоди згідно із результатом закупівель становить 3 млн гривень.

"5 травня було оголошено результати закупівель. Лишалися процедурні моменти, які сьогодні вдало завершені підписанням угоди. Відтепер абсолютно легітимно кошти можуть направлятися на визначені заходи. Попереду в нас ще декілька тендерів, мета яких - надання фінансування ТРК, що мовлять на ТОТ. Наше завдання максимально ефективно, із дотриманням всіх визначених законодавством процедур, забезпечити бюджетне фінансування теле- та радіокомпаніям, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території України. І до речі, символічно, що такий важливий крок підтримки кримськотатарських мовників на український півострів було зроблено саме сьогодні. В день, коли 77 років тому радянська влада зрадила кримських татар і розпочала геноцид корінного народу", - наголосив віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він також висловив сподівання, що Верховна Рада зможе переглянути обсяг фінансування, який наразі становить 50 млн гривень на підтримку ТРК, що здійснюють мовлення на тимчасово окупований Крим та Севастополь та окремі райони Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство культури та інформаційної політики розглядає варіанти блокування сигналу з Росії та з окупованих територій.