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​Телеканал ZIK отримав від Нацради попередження і штраф за поширення закликів до розпалювання війни

Телеканал має усунути порушення та сплатити штраф у 30-денний строк.

​Телеканал ZIK отримав від Нацради попередження і штраф за поширення закликів до розпалювання війни
Фото: zik.ua

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення винесла попередження  телеканалу "Z ZIK" (ТОВ "ТРК "Нові комунікації", Львів) і зобов'язала його сплатити штраф у розмірі 25% від ліцензійного збору (341 067,50 грн) за поширення закликів до розпалювання війни.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

В ефірі телеканалу було зафіксоване поширення висловлювань, які закликають до розпалювання ворожнечі та розв’язування агресивної війни. Йдеться про програму "Кожен з нас президент" 26 та 27 листопада 2020 року за участю Надії Савченко, Рената Кузьміна та Михайла Добкіна.

Під час перевірки було зафіксовано поширення низки висловлювань, що суперечать нормам чинного законодавства.

У Нацраді наголосили, що трансляція передачі відбулася тричі, без змін або редакційної модерації, що свідчить про усвідомлене поширення відповідної інформації без редакторських правок або з незначними правками.

Після попередження телеканал має усунути порушення та сплатити штраф у 30-денний строк.

Нагадаємо, наприкінці квітня телеканал "НАШ" отримав від Нацради два штрафи та два попередження.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. Під санкції потрапили, зокрема, телеорганізації, які транслювалися під логотипами 112, NewsOne, ZIK. Трансляція трьох телеканалів повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже ввечері 2 лютого. Пізніше був створений новий ефірний телеканал на базі львівського "Перший незалежний".

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