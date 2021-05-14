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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перші міжнародні залізничні маршрути

Відкрито продаж квитків з 1 червня на міжнародні поїзди Чоп - Захонь та безпересадкові вагони Київ - Відень.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перші міжнародні залізничні маршрути
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди Чоп - Захонь та безпересадкові вагони Київ - Відень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У зв’язку зі стабілізацією ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції, за сприяння залізничних адміністрацій Угорщини та Австрії узгоджено відновлення міжнародних маршрутів із зазначеними країнами вже з 1 червня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Зокрема, відкрито продаж проїзних документів на пасажирські поїзди прикордонного сполучення, що курсують на маршруті Чоп - Захонь, а саме: №34/33, №32510/32519, №32516/32513, №32518/32511, №32520/32529, №32526/32523, №32530/32539, №32512/32517 формування Угорських залізниць. Поїзди курсуватимуть щоденно відправленням із Захоні й Чопа з 1 червня 2021 року виключно на дільниці Захонь - Чоп - Захонь.

Також відкрито продаж квитків на два безпересадкові вагони Київ - Відень відправленням з Києва з 1 червня, зворотно з Відня з 2 червня щоденно.

Актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн до України, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України у Австрії та Угорщині й посольств цих країн в Україні.

Нагадаємо, що минулого тижня було досягнуто попередніх домовленостей щодо відновлення залізничного сполучення з Австрією та Угорщиною. Крім того, ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.

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