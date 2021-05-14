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У Запоріжжі потрібно близько 5 млн гривень на декомунізацію адресних покажчиків

Потрібно замінити 3231 адресних покажчиків.

У Запоріжжі потрібно близько 5 млн гривень на декомунізацію адресних покажчиків
Фото: Александр Рудоманов

На сьогодні у Запоріжжі зберігся 3231 недекомунізований адресний покажчик. На їх заміну потрібно витратити близько 5 млн грн, йдеться у відповіді Запорізької міської ради на звернення.

Середня вартість таблички буде коштувати 1500 грн.

"При цьому у бюджеті на цей рік планується виділити 199836 грн, а для проведення аукціону потрібно, щоб сума закупівлі складала 200000 грн", - розповів автор звернення в коментарі  LB.ua

У 2016 році у Запоріжжі вже замінили 6069 табличок на загальну суму 2,1 млн гривень.

Нагадаємо, що в Україні досі є 280 вулиць на честь Валентини Терешкової - депутатки Думи РФ, яка брала участь в окупації Криму.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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