У Запоріжжі потрібно близько 5 млн гривень на декомунізацію адресних покажчиків

На сьогодні у Запоріжжі зберігся 3231 недекомунізований адресний покажчик. На їх заміну потрібно витратити близько 5 млн грн, йдеться у відповіді Запорізької міської ради на звернення.

Середня вартість таблички буде коштувати 1500 грн.

"При цьому у бюджеті на цей рік планується виділити 199836 грн, а для проведення аукціону потрібно, щоб сума закупівлі складала 200000 грн", - розповів автор звернення в коментарі LB.ua

У 2016 році у Запоріжжі вже замінили 6069 табличок на загальну суму 2,1 млн гривень.

Нагадаємо, що в Україні досі є 280 вулиць на честь Валентини Терешкової - депутатки Думи РФ, яка брала участь в окупації Криму.