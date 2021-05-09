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Біля пам’ятника “Воїнам-автомобілістам” у Запоріжжі причепили комуністичний прапор

Червоні прапори також виявили на Житомирщині та Миколаївщині.

Біля пам’ятника “Воїнам-автомобілістам” у Запоріжжі причепили комуністичний прапор
Фото: zdolbunivcity.net

У Миколаївській області місцева жителька на даху будинку закріпила прапор червоного кольору з комуністичною символікою та встановила дві фотокартки з георгіївською стрічкою.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

У Житомирській області на території ПП “Автосвіт” на флагштоці одним з працівників розміщено прапор червоного кольору з комуністичною символікою.

У Запоріжжі біля пам’ятника “Воїнам-автомобілістам” невідомий закріпив прапор червоного кольору з написом “Полк победы 1941-1945”.

“По всім подіям поліцією відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 436-1”, - сказав Олександр Фацевич.

Нагадаємо, в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів.

Стаття 436 -1 Кримінального кодексу України встановлює, що виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до 5 років.

У неділю, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом.

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