У МВС нагадали, як карають за використання георгіївської стрічки

Георгіївська стрічка в Україні законодавчо заборонена з червня 2017 року.

У МВС нагадали про відповідальність за використання символіки тоталітарних режимів.

Так, носіння георгіївської (гвардійської) стрічки передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність

Стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.

Стаття 436 -1 Кримінального кодексу України встановлює, що виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, георгіївська стрічка в Україні законодавчо заборонена з червня 2017 року. З 2015 року в Україні заборонено комуністичну символіку.

У Росії георгіївська стрічка як символ Перемоги почала використовуватися з 2005 року. З початком російської агресії проти України її почали використовувати сепаратисти і бойовики. У 2014 році її також використовували "Самооборона Криму" і проросійські сепаратисти на Донбасі.

Сьогодні, 8 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни, а завтра, 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.