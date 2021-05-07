На Луганщині другу добу під землею страйкують шахтарі

У Луганській області поліція відкрила справу через страйк 14 шахтарів у зв’язку із невиплатою заробітної плати.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"5 травня в поліцію міста Попасна надійшло повідомлення про те, що на шахті Гірська ДП «Первомайськвугілля» проводиться страйк, під час якої 14 шахтарів не піднімаються на поверхню, вимагаючи виплати заборгованості по заробітній платні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками статті Кримінального кодексу України про невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат.

У рамках провадження діям керівництва шахти та держпідприємства буде надано правову оцінку.

Зараз слідчі проводять опитування керівників шахти, а також рідних і близьких гірників, які страйкують.

Глава незалежної профспілки гірників Михайло Волинець уточнив, що страйк на шахті "Гірська" триває вже дві доби. При цьому адміністрація шахти блокує спуск іншим гірникам, щоб вони не приєдналися до протесту.

"На поверхні формуються списки для участі в масштабному протесті в урядовому кварталі Києва. Люди вимагають виплати боргу із зарплати, який за станом на сьогодні по ДП Первомайськвугілля досяг 127,4 млн гривень", - написав Волинець у Facebook.

Крім того, учасники протесту вимагають підвищення окладів і поліпшення ситуації із засобами індивідуального захисту. Зараз на майже 1100 підземних робітників на держпідприємстві лише 180 саморятівників.

Також стихійний страйк почався на шахті "Котляревська" ДП "Селидіввугілля".

"Гірники «Котляревської» продовжують протест - відмовляються спускатися до вибою через зарплатний борг, який по ДП «Селидіввугілля» сягнув 250 млн грн", - повідомив Михайло Волинець.

У середині березня в Міненерго повідомляли, що виплату заробітної плати шахтарям розблоковано