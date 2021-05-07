Чернишов закликав українців дотримуватися епідобмежень, попри зниження захворюваності

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов закликав українців продовжувати дотримуватися карантинних обмежень, попри покращення ситуації із захворюваністю.
На своїй сторінці у Facebook він написав, що урядова комісія ТЕБ та НС уже ухвалила рішення про вихід Сумської області з "червоної" зони, як раніше анонсували в МОЗ. Сумщина була останнім "червоним" регіоном.
"Це свідчить про те, що Україні вдалось подолати загострення епідемії. Одна за одною області подолали критичні показники захворюваності і можуть повертатись до більш активного життя. Завдяки злагодженим діям органів влади та швидкому реагуванню медичної системи ми знизили ризики захворюваності", - написав Чернишов.
Він нагадав, що носіння масок і збереження соціальної дистанції допоможуть подолати епідемію та не повертатись до жорсткого локдауну.
Нагадаємо, що сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував вихід України з третьої хвилі пандемії, яка почалася в березні. За словами Степанова, третя хвиля ковіду забрала більше життів українців, ніж дві перші.