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Чернишов закликав українців дотримуватися епідобмежень, попри зниження захворюваності

Міністр нагадав, що носіння масок і соціальна дистанція допоможуть подолати епідемію та не повертатися до жорсткого локдауну. 

Чернишов закликав українців дотримуватися епідобмежень, попри зниження захворюваності
Фото: Макс Требухов

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов закликав українців продовжувати дотримуватися карантинних обмежень, попри покращення ситуації із захворюваністю.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що урядова комісія ТЕБ та НС уже ухвалила рішення про вихід Сумської області з "червоної" зони, як раніше анонсували в МОЗ. Сумщина була останнім "червоним" регіоном.

"Це свідчить про те, що Україні вдалось подолати загострення епідемії. Одна за одною області подолали критичні показники захворюваності і можуть повертатись до більш активного життя. Завдяки злагодженим діям органів влади та швидкому реагуванню медичної системи ми знизили ризики захворюваності", - написав Чернишов.

Він нагадав, що носіння масок і збереження соціальної дистанції допоможуть подолати епідемію та не повертатись до жорсткого локдауну.

Нагадаємо, що сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував вихід України з третьої хвилі пандемії, яка почалася в березні. За словами Степанова, третя хвиля ковіду забрала більше життів українців, ніж дві перші. 

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