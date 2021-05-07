Чернишов закликав українців дотримуватися епідобмежень, попри зниження захворюваності

Міністр нагадав, що носіння масок і соціальна дистанція допоможуть подолати епідемію та не повертатися до жорсткого локдауну.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов закликав українців продовжувати дотримуватися карантинних обмежень, попри покращення ситуації із захворюваністю.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що урядова комісія ТЕБ та НС уже ухвалила рішення про вихід Сумської області з "червоної" зони, як раніше анонсували в МОЗ. Сумщина була останнім "червоним" регіоном.

"Це свідчить про те, що Україні вдалось подолати загострення епідемії. Одна за одною області подолали критичні показники захворюваності і можуть повертатись до більш активного життя. Завдяки злагодженим діям органів влади та швидкому реагуванню медичної системи ми знизили ризики захворюваності", - написав Чернишов.

Він нагадав, що носіння масок і збереження соціальної дистанції допоможуть подолати епідемію та не повертатись до жорсткого локдауну.

Нагадаємо, що сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував вихід України з третьої хвилі пандемії, яка почалася в березні. За словами Степанова, третя хвиля ковіду забрала більше життів українців, ніж дві перші.