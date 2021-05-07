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Дві журналістки LB.ua увійшли до шорт-листа премії "Честь професії"

Анастасія Іванців та Оксана Расулова стали фіналістками у двох спецномінаціях. 

Дві журналістки LB.ua увійшли до шорт-листа фіналістів дванадцятого конкурсу професійної журналістики "Честь Професії". На сайті премії зазначається, що цьогоріч на конкурс учасники подали 812 матеріалів.

Анастасія Іванців увійшла до списку фіналістів у спецномінації від Наглядової ради "Пояснювальна журналістика в часи пандемії" із матеріалом "Гроші і справедливість: чому пацієнти з ковідом вимушені боротися за безкоштовні ліки".

Оксана Расулова з текстом "Духовна війна і загроза "майдану". Як змінилася білоруська пропаганда після приходу російських журналістів" увійшла до листа в спецномінації від Комісії з журналістської етики "Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів, журналістської етики та саморегуляції".

Організатор конкурсу – Національна асоціація медіа. Партнери конкурсу – Комісія з журналістської етики, платформа HelpSMI, школа UMES. Інформаційні партнери конкурсу – "Детектор медіа", "Довгий пес", Urban Space Radio, "Рубрика. Все по поличках", Інститут масової інформації, "Читомо", Happy Monday, ММР, ГУРТ.

Нагадаємо, у 2020 році журналістка LB.ua Анастасія Іванців отримала перемогу в конкурсі для журналістів Presszvanie у категорії "охорона здоров'я". Крім того, вона здобула перемогу в номінації "Надія журналістики" конкурсу "Честь професії". 

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