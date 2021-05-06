​На Львівщині почали роботу ще дві мобільні групи з протидії домашньому насильству

Сьогодні, 6 травня, на території Червоноградського та Дрогобицького районів Львівської області запрацювали дві мобільні групи реагування на факти вчинення домашнього насильства.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Головні завдання таких груп - протидія та запобігання домашньому насильству у всіх його проявах, інформування потерпілих від насильства про їхні права та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, винесення термінових заборонних приписів, притягнення кривдників до адміністративної чи кримінальної відповідальності, проведення профілактичної роботи з кривдниками та превентивної роботи тощо", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають громадян не замовчувати про факти домашнього насильства та у разі його вчинення щодо вас або ваших рідних звертатись до поліції.

Перші мобільні групи реагування на домашнє насильство на території області були створені у Львові 26 листопада 2019 року.

Нагадаємо, МВС вивчає можливість створення відкритого реєстру домашніх насильників.

У вересні минулого року президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства". Президент назвав домашнє насильство "другою проблемою після ковіду".

У лютому минулого року в Україні запустили в тестовому режимі гарячу лінію із запобігання домашньому насильству. Поліція також анонсувала запуск груп реагування по всій Україні.

У листопаді 2019 року суд виніс перший у Києві вирок за домашнє насильство - 33-річного чоловіка, який систематично знущався з дружини, заарештували на три місяці.