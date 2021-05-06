Фото: СБУ

Дніпропетровській області викрили незаконний нафтопереробний завод, який виробляв і збував контрафактне пальне.

Щодня ділки виготовляли оптові партії дизпалива сумнівної якості на мільйони гривень, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Для виробництва контрафакту троє організаторів схеми облаштували нелегальний нафтопереробний завод. Готову продукцію ділки збували через логістичні центри, які знаходились на територіях Дніпропетровської та Полтавської областей. Також для реалізації фальсифікованого дизпалива учасники схеми використовували афілійовані АЗС, що працювали без відповідних дозвільних документів і ліцензій", - йдеться в повідомленні СБУ.

Фото: СБУ

Під час обшуків виявили понад 160 тонн контрафактного пального, промислове технологічне обладнання, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що узимку на Сумщині СБУ викрила ділків, які майже рік крали нафту з державного нафтопроводу.