ДСНС України знову попередила про сильні пориви вітру 6-7 травня

В деяких регіонах України сильні пориви вітру збережуться до кінця доби і протримаються протягом п'ятниці.
"За даними УкрГідрометцентру, протягом доби 6-7 травня в Київській області та у м. Києві пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в оприлюдненому МВС повідомленні, підготованому від імені ДСНС.
7 травня вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с.
Увага ❗️❗️❗️ Попередження про пориви вітру 🌪— МВС України (@MVS_UA) May 6, 2021
За даними УкрГідрометцентру, протягом доби 6-7 травня в Київській області та у м. Києві пориви вітру 15-18 м/с
7 травня вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с pic.twitter.com/bm4U85f5LZ
Нагадаємо, аналогічне попередження поширювали і вчора, воно стосувалося Києва та області.