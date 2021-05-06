ДСНС України знову попередила про сильні пориви вітру 6-7 травня

Завтра така погода буде в більшості регіонів.

В деяких регіонах України сильні пориви вітру збережуться до кінця доби і протримаються протягом п'ятниці.

"За даними УкрГідрометцентру, протягом доби 6-7 травня в Київській області та у м. Києві пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в оприлюдненому МВС повідомленні, підготованому від імені ДСНС.

7 травня вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с.

Увага ❗️❗️❗️ Попередження про пориви вітру 🌪



За даними УкрГідрометцентру, протягом доби 6-7 травня в Київській області та у м. Києві пориви вітру 15-18 м/с



7 травня вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с pic.twitter.com/bm4U85f5LZ — МВС України (@MVS_UA) May 6, 2021

Нагадаємо, аналогічне попередження поширювали і вчора, воно стосувалося Києва та області.