Цьогоріч піротехніки ДСНС вилучили 19 тис. одиниць вибухівки

З початку 2021 року піротехніки ДСНС вилучили та знищили понад 18 тисяч вибухонебезпечних предметів, зокрема понад 70 авіаційних бомб.

Про це повідомила пресслужба рятувальників.

“Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Нині, коли в Україні розпочався сезон господарських робіт, кількість виявлених ВНП значно зросла. Громадяни продовжують знаходити застарілі боєприпаси на власних подвір'ях та на відритій місцевості”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, поблизу села Трудолюбівка на Дніпропетровщині під час проведення польових робіт чоловік виявив 29 одиниць застарілих артилерійських снарядів калібру 76 мм та ручну протипіхотну гранату М-39. Ще один артилерійський снаряд калібру 76 мм виявив громадянин, прогулюючись берегом річки Дніпро поблизу села Любимівка.

Також біля станції “Павлоград – ІІ” під час відпочинку інший чоловік натрапив на предмети, схожі на застарілі артилерійські снаряди калібру 45 мм у кількості 5 одиниць.

На Миколаївщині 29 квітня піротехніки знищили 64 одиниці ВНП часів минулих війн. 20 квітня розпочалися роботи щодо розмінування акваторії Чорного моря в межах Кінбурнської коси. Загалом з морського дна вилучено 60 артилерійських снарядів та 4 гранати Ф-1, обстежено територію на загальній площі 3,07 га.

Також тривають роботи щодо розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.

Відтак ДСНС нагадала правила безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами. Так, категорично забороняється торкатися підозрілого предмету або пересувати його, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось накривати чи намагатися самостійно знешкодити знахідку.

Нагадаємо, у Донецькій обаласті на цвинтарі поблизу лінії розмежування стався вибух невідомого предмета, у результаті чоловік загинув під час прибирання могили.