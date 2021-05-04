На Донеччині на цвинтарі стався вибух: чоловік загинув під час прибирання могили

У Донецькій області на цвинтарі вибухнув невідомий предмет, загинув чоловік.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“4 травня о 10:38 до Головного управління надійшла інформація про те, що на території цвинтаря в смт Верхньоторецьке Покровського району внаслідок детонації невідомого предмету загинув чоловік”, – йдеться у повідомленні.

Чоловік загинув під час прибирання могили.

“Шановні громадяни! У разі виявлення підозрілих предметів потрібно негайно відійти на безпечну відстань, попередити про небезпеку оточуючих та негайно повідомити про небезпечну знахідку за телефоном “101” або “102"!”, – нагадали у ДСНС.

За інформацією обласного управління поліції у Донецькій області, 69-річний місцевий житель із дружиною прибирали могили на цвинтарі у смт Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення.

Наразі всі відвідувачі кладовища евакуйовані, небезпечний район оточено поліцейськими. На місце також направлено вибухотехніків для обстеження території. Встановлюється пристрій, який детонував.

Нагадаємо, у березні мешканець Луганщини підірвався на вибуховому пристрої.