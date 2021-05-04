Зеленський президентам у Варшаві: довіра українців до міжнародних законів доволі скептична
Зеленський президентам у Варшаві: довіра українців до міжнародних законів доволі скептична
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
В Одесі горить будівля ресторану та готелю
В Одесі горить будівля ресторану та готелю
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
Оприлюднено спільну декларацію президентів України, Польщі та балтійських країн
Оприлюднено спільну декларацію президентів України, Польщі та балтійських країн
«Не треба самим себе обмежувати». Як Каріна Кардаш власним прикладом допомагає жінкам з інвалідністю ставати мамами
«Не треба самим себе обмежувати». Як Каріна Кардаш власним прикладом допомагає жінкам з інвалідністю ставати мамами
В МЗС Росії заявили, що готуються до можливого відключення від SWIFT
В МЗС Росії заявили, що готуються до можливого відключення від SWIFT
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі (оновлено)
Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

На Донеччині на цвинтарі стався вибух: чоловік загинув під час прибирання могили

Вибухнув невідомий пристрій.

У Донецькій області на цвинтарі вибухнув невідомий предмет, загинув чоловік.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“4 травня о 10:38 до Головного управління надійшла інформація про те, що на території цвинтаря в смт Верхньоторецьке Покровського району внаслідок детонації невідомого предмету загинув чоловік”, – йдеться у повідомленні.

Чоловік загинув під час прибирання могили.

“Шановні громадяни! У разі виявлення підозрілих предметів потрібно негайно відійти на безпечну відстань, попередити про небезпеку оточуючих та негайно повідомити про небезпечну знахідку за телефоном “101” або “102"!”, – нагадали у ДСНС.

За інформацією обласного управління поліції у Донецькій області, 69-річний місцевий житель із дружиною прибирали могили на цвинтарі у смт Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення.

Наразі всі відвідувачі кладовища евакуйовані, небезпечний район оточено поліцейськими. На місце також направлено вибухотехніків для обстеження території. Встановлюється пристрій, який детонував. 

Нагадаємо, у березні мешканець Луганщини підірвався на вибуховому пристрої.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також