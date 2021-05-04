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Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню

Сьогодні зранку стріляли біля Авдіївки.

Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню
Фото: glavcom.ua

Протягом понеділка, 3 травня, у районі бойових дій на Донбасі збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили пресслужба ООС.

Зокрема, неподалік Водяного та Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу селищ Широкине та Лебедиинське російські окупанти здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм.

У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь у бік наших позицій із стрілецької зброї.

Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське – ще й зі стрілецької зброї.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 07:00 4 травня зафіксовано одне порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, неподалік Авдіївки ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

Нагадаємо, 1 травня збройні формування Росії 12 разів обстріляли підрозділи Об'єднаних сил, зокрема із забороненої мінськими домовленостями зброї. Було поранено одного українського захисника.

2 травня окупанти стріляли біля Катеринівки.

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