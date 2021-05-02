За 1 травня окупанти 12 разів обстрілювали підрозділи Об'єднаних сил, є поранений

Збройні формування РФ знову кинули з БПЛА гранати ВОГ-17.

За 1 травня збройні формування Росії 12 разів обстріляли підрозділи Об'єднаних сил, зокрема із забороненої мінськими домовленостями зброї. Було поранено одного українського захисника, його стан оцінюють як задовільний.

Біля Шумів противник стріляв з мінометів 82-го калібру, повідомили на стортінці штабу Операції Об'єданих Сил в Facebook.

"Тричі ворог відкривав вогонь у бік позицій наших захисників неподалік населеного пункту Південне, застосувавши міномети 82-го калібру, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Поблизу Пісків противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля н.п. Новоградське окупанти двічі відкривали вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Біля Водяного збройні формування Російської Федерації застосували підствольні гранатомети, а у передмісті Талаківки – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу Майорська був помічений ворожий БПЛА з перетином лінії розмежування, а в районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що Тристороння контактна група за підсумками п'ятигодинного засідання не змогла домовитися про припинення вогню на Донбасі напередодні Великодня.