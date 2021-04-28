ТКГ не змогла домовитися про "великоднє перемир’я" на Донбасі, - Гармаш

Під час засідання Україна і Росія змогли прийти до компромісу, але ухвалити рішення завадили "російські маріонетки".

Тристороння контактна група за підсумками п'ятигодинного засідання не змогла домовитися про припинення вогню на Донбасі.

Про це заявив представник окремих районів Донецької області в ТКГ від України Сергій Гармаш, передає "РБК-Україна".

Він уточнив, що під час засідання Україна і Росія змогли прийти до компромісу, але ухвалити рішення завадили "російські маріонетки".

Гармаш також зазначив, що сьогодні в переговорах ТКГ взяли участь представник Кремля Дмитро Козак, а також глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Не домовилися, на жаль, ні про що. Хоча п'ять годин працювали саме по треку підгрупи з безпеки. Вклинився в її роботу пан Козак і залучили до її роботи пана Єрмака, навіть погодили компромісний текст, на який погодилася Україна і Росія, але пані Никанорова (представник "ДНР" - ред.) фактично заблокувала цей процес ", - заявив він.

На думку Гармаша, такими діями Росія намагалася продемонструвати суб'єктність "Л / ДНР".

"В результаті - дотримання режиму" тиші ", яке мало розпочатися з 12-ї години завтрашнього дня, не почнеться. Домовленість була досягнута. Маріонетки Москви заблокували це рішення", - резюмував він.

Нагадаємо, 26 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що ТКГ майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі.

22 липня минулого року ТКГ домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Вже станом на 3 вересня місія ОБСЄ виявила більш ніж 900 порушень "всеосяжного перемир'я". Порушення тривали й надалі.

На початку березня цього року окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь".