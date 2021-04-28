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ТКГ не змогла домовитися про "великоднє перемир’я" на Донбасі, - Гармаш

Під час засідання Україна і Росія змогли прийти до компромісу, але ухвалити рішення завадили "російські маріонетки".

ТКГ не змогла домовитися про "великоднє перемир’я" на Донбасі, - Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Тристороння контактна група за підсумками п'ятигодинного засідання не змогла домовитися про припинення вогню на Донбасі.

Про це заявив представник окремих районів Донецької області в ТКГ від України Сергій Гармаш, передає "РБК-Україна".

Він уточнив, що під час засідання Україна і Росія змогли прийти до компромісу, але ухвалити рішення завадили "російські маріонетки".

Гармаш також зазначив, що сьогодні в переговорах ТКГ взяли участь представник Кремля Дмитро Козак, а також глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Не домовилися, на жаль, ні про що. Хоча п'ять годин працювали саме по треку підгрупи з безпеки. Вклинився в її роботу пан Козак і залучили до її роботи пана Єрмака, навіть погодили компромісний текст, на який погодилася Україна і Росія, але пані Никанорова (представник "ДНР" - ред.) фактично заблокувала цей процес ", - заявив він.

На думку Гармаша, такими діями Росія намагалася продемонструвати суб'єктність "Л / ДНР".

"В результаті - дотримання режиму" тиші ", яке мало розпочатися з 12-ї години завтрашнього дня, не почнеться. Домовленість була досягнута. Маріонетки Москви заблокували це рішення", - резюмував він.

Нагадаємо, 26 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що ТКГ майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі.

22 липня минулого року ТКГ домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Вже станом на 3 вересня місія ОБСЄ виявила більш ніж 900 порушень "всеосяжного перемир'я". Порушення тривали й надалі.

На початку березня цього року окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь".

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