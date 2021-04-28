Телеканал "НАШ" отримав від Нацради два штрафи та два попередження

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення застосувала до телеканалу "НАШ" два попередження, а також двічі оштрафувала його на суму понад 200 тисяч гривень.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

Перша перевірка ліцензіата стосувалася трансляції 4 грудня 2020 року о 20:32 в прямому ефірі і 6 грудня 2020 в 20:52 в повторі передачі "П'ятниця. Вечір", в якій за допомогою інтернет-зв'язку взяв участь представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник.

Під час свого виступу Мірошник висловив протиправні твердження щодо територіальної цілісності і недоторканності державного кордону України, а також її конституційного ладу ( заявив, що Донбас не перебуває в складі України).

Нацрада зазначила, що, знаючи всю попередню діяльність Мірошника, його підтримку терористів, що діють на окупованій території Луганщини, його позицію, роль і участь в незаконно створеної окупаційної адміністрації в окупованому Луганську, запрошуючи його на ток-шоу, редактори і журналісти передачі заздалегідь були поінформовані про його позиції з питань, які були порушені під час передачі.

"Крім того, Мірошник не є учасником ТКГ, однак ведучий Назаров відзначав під час шоу, що він - "представник той боку в ТКГ". Така інформація є необ'єктивною", - наголосили в Нацраді.

Так, Нацрада оштрафувала телеканал на 114 тис. гривень. Ще один штраф на таку ж суму було накладено за наявність в ефірі мовника закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди і/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, поширених у відеоролику "Наша (не) залежність? Наш покаже".

Нагадаємо, у грудні минулого року Нацрада оголосила попередження телеканалу "НАШ" через трансляцію пресконференції Путіна.

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK. Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Після цього секретар РНБО Данілов пообіцяв "термінові санкції" будь-якому телеканалу, що порушить законодавство.