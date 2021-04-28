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​Прокуратура показала фото військового авто, яке підірвалось на Луганщині 27 квітня

Внаслідок вибуху загинув військовий, ще троє - постраждали.

​Прокуратура показала фото військового авто, яке підірвалось на Луганщині 27 квітня
Фото: lug.gp.gov.ua

Луганська обласна прокуратура опублікувала фото військового автомобіля, який 27 квітня підірвався в зоні Операції об’єднаних сил на Луганщині

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

"...розпочато кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових в зоні проведення ООС. Подію кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 27 квітня близько 12:30 в районі населених пунктів Оріхове та Новотошківське Сєвєродонецького району автомобіль ЗСУ "ГАЗ-66" наїхав на невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху один з українських військовослужбовців загинув, ще троє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та осіб, які причетні до вчинення злочину.

Фото: lug.gp.gov.ua

Фото: lug.gp.gov.ua

Фото: lug.gp.gov.ua

Нагадаємо, внаслідок підриву військового авто 27 квітня загинув старший сержант ВСУ Роман Гуляк з Волочиська Хмельницької області. Ще троє бійців отримали травми.

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