Фото: facebook.com/pressjfo.news

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові порушення Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, 19 квітня фахівцями СММ ОБСЄ було виявлено факт втручання окупантів в роботу камери відеоспостереження місії та встановлення найманцями своїх відеокамер на щоглі системи відеоспостереження СММ, яка розміщена на території шахти "Жовтнева" на околиці тимчасово непідконтрольного Україні Донецька (факт порушення зафіксований у звіті Місії ОБСЄ №90/2021 від 20 квітня).

"У результаті оператори ОБСЄ змушені були відімкнути від моніторингу своє обладнання. У той же час найманці, використовуючи вигідне тактичне положення шахти, не тільки ведуть спостереження на великій відстані за позиціями ЗС України, а й обладнали поблизу щогли вогневу позицію мінометів, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ №95/2021 від 26 квітня", - сказано в повідомленні.

Вранці 27 квітня окупанти здійснили обстріл позицій ЗС України саме з району шахти "Жовтнева", під час якого у бік українських позицій було випущено 22 міни з міномету калібру 120 мм. В ході обстрілу найманці також застосували ПТРК, внаслідок чого отримав поранення військовослужбовець ЗСУ. Корегування вогню здійснювалось із застосуванням БПЛА окупантів, зазначають у штабі ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Там наголошують, що зухвалі дії проросійських найманців свідчать про їх небажання дотримуватися Мінських домовленостей та намагання за будь-яку ціну спровокувати Збройні Сили України на вогонь у відповідь в напрямку Донецька.

"Саме цим пояснюються факти ведення окупантами вогню з районів міста, що почастішали у другій половині квітня і зафіксовані Українською стороною СЦКК. За фактами грубих порушень режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК направила доказові матеріали на адресу СММ ОБСЄ", - додали у штабі.

Українська сторона СЦКК наголошує, що агресивні дії окупантів несуть пряму загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців Збройних Сил України та місцевого населення і дестабілізують ситуацію вздовж усієї лінії розмежування. Попри всі провокації окупантів, Збройні Сили України суворо дотримуються режиму припинення вогню та взятих на себе зобов'язань.

Як повідомляли, російські окупанти чотири рази обстріляли населені пункти з 22 квітня.