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СБУ і Держфінмоніторинг викрили злочинний конвертцентр з 800 кг срібла

Угрупування займалося переведенням криптовалюти в готівку.

Служба безпеки України вилучила 800 кг срібла під час обшуків у конвертаційному центрі.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Конвертцентр діяв через спеціальні сайти і телеграм-канали, дозволяючи переводити криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. Операції відбувалися через російські електронні платіжні системи без ідентифікації клієнтів і сплати податків до бюджету України.

Слідство встановило, що угрупування провело фінансові операції на 240 млн гривень, 65 млн з яких – пов’язані з відмиванням коштів. СБУ не виключає, що ці гроші можуть вести до терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", бо клієнтами "конверту" були в тому числі мешканці окупованих Росією районів Донецької і Луганської областей, а також громадяни країн СНД, зокрема Росії.

Для легалізації грошей скуповувалась нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Під час обшуків у Києві і Харкові СБУ знайшла більше 43 млн гривень, понад 800 кг срібла у злитках, документи, що підтверджують проведення операцій. Держфінмоніторинг зупинив видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.

Фото: ssu.gov.ua

Зареєстровано кримінальну справу за ст. 190 (шахрайство) та 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу України.

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