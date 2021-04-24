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Зеленський змінив голів СБУ в Києві, Київській та Івано-Франківській областях

Відповідні укази президент підписав 24 квітня.

Зеленський змінив голів СБУ в Києві, Київській та Івано-Франківській областях
Фото: mintrans.news

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олега Головаша з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Відповідний указ №170/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

Указами №№171 і 172 президент звільнив з посади начальника управління СБУ в Івано-Франківській області Сергія Заяця і призначив його керівником управління у Києві та Київській області.

Разом із тим президент на посаду начальника управління СБУ в Івано-Франківській області призначив Віктора Назарука.

"Призначити Назарука Віктора Вікторовича начальником Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області", - сказано в тексті указу №173/2021.

Як повідомляли, в січні президент Володимир Зеленський змінив керівників управлінь Служби безпеки України у Львівській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

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