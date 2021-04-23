Кличко озвучив рекомендації міської влади до святкувань Вербної неділі і Великодня

Столична влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Щоб упередити сплеск вірусу, столична влада рекомендує керівникам церков та релігійних організацій проводити богослужіння в онлайн-режимі. Якщо ж прихожани підуть до церкви, необхідно дотримуватися суворих правил та обмежень, наголосив Кличко.

«По перше: храми мають забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень. По-друге: обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення. По-третє: забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях. І, звичайно, масковий режим ніхто не відміняв», - пояснив лідер «Удару».

Він закликав киян не «розслаблятись», дотримуватись правил і берегти своє здоров’я.

«Великодні свята, тривалі вихідні - дуже ризикований момент для епідеміологічної ситуації. Люди збираються йти в церкви, святкувати компаніями, відвідувати публічні місця. І дуже важливо, щоб наслідком радості від свята не стала біда від хвороби. Щоб у середині травня ми знову не отримали різкого сплеску захворюваності. Я закликаю всіх бути свідомими і не ставитися легковажно до рекомендацій фахівців. Не ігнорувати загрозу, що не минула», - підсумував Кличко.