У Путіна запропонували провести нормандську зустріч на Донбасі

"Зустріч можна провести на Донбасі за участю Києва, ДНР і ЛНР".

Росія запропонувала Німеччині і Франції провести зустріч на Донбасі за участю України і терористичних організацій "Л/ДНР".

Про це повідомив заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, передає РИА Новости.

"Росія пропонує Німеччині і Франції до 27 квітня обговорити перемир'я на сході України, зустріч можна провести на Донбасі за участю Києва, ДНР і ЛНР, сказав Козак", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу.

Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час.

Україна попросила прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху стати посередником у переговорах між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.